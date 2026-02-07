Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup etti. Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 44-28 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 81-46 galip ayrıldı.

