        Balıkesir Haberleri

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:09 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:09
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 81-46 mağlup etti.

        Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 44-28 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 81-46 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

