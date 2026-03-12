Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak'ta park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
