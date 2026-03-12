Canlı
        Balıkesir'de kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor

        Balıkesir'de kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 Mart'ta kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:02
        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 Mart'ta kaybolan emekli öğretmenden haber alınamıyor.

        İlçeye bağlı Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'a (55) 8 Mart'ta ulaşamayan yakınları ve arkadaşları, polis ekiplerine başvuruda bulundu.

        Bunun üzerine Baysal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Emekli öğretmenin ağabeyi Ali Osman Baysal, yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta arkadaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

        Kardeşinin Eski Ziraatli köyündeki arılarına bakmaya gideceğini belirterek arkadaşlarında ayrıldığını öğrendiğini anlatan Baysal, şöyle konuştu:

        "Ertesi gün yine kardeşimi arayan arkadaşları kendisinden haber alamamışlar. Kendisine ulaşamayınca evde başına bir şey geldiğini düşünüp itfaiye ve polise haber vermişler. Kardeşimin evine gelen itfaiye ekipleri evin açık olan camında içeriye girmiş fakat kardeşimin evde olmadığını görmüşler. Daha sonra beni aradılar. Polise kayıp ihbarında bulundum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

