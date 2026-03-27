        TRT 1'in "Cennetin Çocukları" dizisi yeni ekibiyle seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor

        MİRAÇ KAYA - TRT 1 ekranlarında yayımlanan "Cennetin Çocukları" dizisi, kadrosuna katılan yeni oyuncularla izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve çevresinde gerçekleştirilen, hayatları bir şekilde yarım kalmış insanların Ege'nin sıcak kasabası Arafköy'de kesişen yollarını ve yeniden hayata tutunma mücadelelerini konu alan aile dramı ve komedisi türündeki dizi, 15 Eylül 2025'ten itibaren TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

        Umut ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı ve her karakterin ayrı bir hikayesinin bulunduğu diziye Burak Serdar Şanal'ın canlandırdığı "Kamil" ve Buse Meral'in hayat verdiği "arkeolog Zeynep" karakterleri de başrol oyuncusu olarak dahil oldu.

        "Azil" karakteriyle Deniz Hamzaoğlu'nun da katıldığı dizinin kadrosunda ayrıca Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Gülper Özdemir (Ahsen Öğretmen) ve Özgü Kaya (Gönül) gibi isimler de yer alıyor.

        Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde çekimlerinin gerçekleştirildiği dizi, pazartesi günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

        Oyuncu Burak Serdar Şanal, AA muhabirine, dizinin kadrosuna katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Dizideki "İskender" karakterinin ikiz kardeşi olarak kadroya dahil olduğunu belirten Şanal, "Bir sene sonra ortaya çıkan 'Kamil' karakterini canlandıracağım ama kafasında bir mermiyle ortaya çıkacak. O yüzden böyle bir delilikleri, manyaklıkları ve komedisi yüksek olan bir karakteri canlandıracağım. Kamil, ailesini çok seviyor, onlar için canını bile verir. Ben çok severek oynuyorum, umarım izleyiciler de sever." ifadelerini kullandı.

        - "Çok keyifli şekilde çekiyoruz"

        Şanal, TRT ekranlarında izleyiciyle çok kez buluştuğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "TRT'nin birçok projesinde yer aldım. TRT'nin elinde büyüdüm diyebilirim. TRT ile çalışmaktan çok memnunum, umarım onlar da çok mutludur, umarım seyircimiz de çok mutlu olur. Dizi, Ali Kara'nın kaleminden çıkıyor. Onun kalemine çok güvenirim. Dolayısıyla senaryoyu okuduktan sonra Ali'yi arayıp 'Ali, sen harikalar yaratmışsın.' dedim. Kamil, çok özel bir karakter. Ailesiyle bağı çok kuvvetli, komedisi çok güçlü. Umarım izleyicilerimiz beğenirler. Çok hazır bir sete geldim, çok iyi oyuncularla birlikteyiz. Yönetmenimiz ve kamera arkası ekibimiz de çok iyi. Çok keyifli bir şekilde çekiyoruz. Çok uzun saatler çalışmıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum."

        Oyuncu Buse Meral de canlandırdığı "arkeolog Zeynep" karakterinin çok tatlı biri olduğunu dile getirdi.

        Canlandırdığı karakteri anlatan Meral, şunları kaydetti:

        "Zeynep, çok akıllı, cin fikirli, okuyan, sezgileri çok kuvvetli, kendi hayatını kurmuş güçlü bir karakter. Enerjisi çok yüksek, kendisine ve çevresine iyi gelen, bana bile oynarken iyi gelen bir enerjisi var. Özgürlüğüne çok düşkün, kendi hayatını seçme cesaretinde bir karakter. Zeynep'in inişli çıkışlı yapısını seyircimizin çok seveceğine inanıyorum. Setimiz çok güzel. Güzel bir yerde çalışıyoruz. İlk işimi TRT'de yapmıştım. Onun için TRT'nin bende tatlı bir yeri var. Yıllar sonra TRT ile çalışıyor olmak, benim için bir yandan duygusal, bir yandan da heyecanlı hissettiriyor. Zeynep ile Kamil'in yolları bir yerde tabii ki kesişecek. Bu işin enerjisi çok gerçek ve doğal. Onların karşılaşması da aynı şekilde olacak. İşin genel enerjisini de bozmadan tatlı bir renk katan ikili olacaklar."

        - "Cennetin Çocukları nevi şahsına münhasır bir televizyon dizisi"


        "Şeref" karakterini canlandıran oyuncu Zafer Algöz de dizinin Türk televizyonlarında pek görülmeyen bir yapısının olduğunu vurguladı.

        Dizinin her yaştan kişinin birlikte izleyebileceği bir yapısının olduğunu anlatan Algöz, şöyle devam etti:

        "Bizim 'Cennetin Çocukları' nevi şahsına münhasır bir televizyon dizisi. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Huzur içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir televizyon dizisini İstanbul gibi bir kentte çekmek neredeyse imkansız. O yüzden Ayvalık çevresinde çekmek, bizim için çok büyük bir avantaj. Buranın havası, insanları çok güzel. Dizide kasabanın en zengin adamını oynuyorum. Şeref, paranın ve servetin kölesi olmuş bir adam."

        Algöz, dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncuların çok yetenekli olduklarını vurguladı.

        Dizideki "Bayram" karakterini oynayan Evliya Alkan da çekimlerin çok güzel ilerlediğini anlatarak, "TRT ekranlarında ilk kez seyirciyle buluştum. İzleyicilerden çok güzel tepkiler alıyorum. Hikayemizde de bir ailenin beraberce el ele verip mutlu olmaya çalıştığı bir ton olduğu için sokakta da onunla ilgili çok güzel dönüşler alıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        5G için geri sayım
        5G için geri sayım
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Edremit'te hayvanseverler sokak köpeklerinin ölümünü protesto etti
        Edremit'te hayvanseverler sokak köpeklerinin ölümünü protesto etti
        1133 mahallede "Yakın Çözüm" seferberliği Balıkesir Büyükşehir vatandaşın h...
        1133 mahallede "Yakın Çözüm" seferberliği Balıkesir Büyükşehir vatandaşın h...
        Erdek'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Erdek'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Manyas'ta arama kurtarma derneği kuruldu
        Manyas'ta arama kurtarma derneği kuruldu
        Manyas'ta sivrisinek ile mücadele seferberliği
        Manyas'ta sivrisinek ile mücadele seferberliği
        Edremit'te Nevruz coşkusu Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlandı
        Edremit'te Nevruz coşkusu Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlandı