TRT 1'in "Cennetin Çocukları" dizisi yeni ekibiyle seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor

MİRAÇ KAYA - TRT 1 ekranlarında yayımlanan "Cennetin Çocukları" dizisi, kadrosuna katılan yeni oyuncularla izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.



Çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve çevresinde gerçekleştirilen, hayatları bir şekilde yarım kalmış insanların Ege'nin sıcak kasabası Arafköy'de kesişen yollarını ve yeniden hayata tutunma mücadelelerini konu alan aile dramı ve komedisi türündeki dizi, 15 Eylül 2025'ten itibaren TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.



Umut ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı ve her karakterin ayrı bir hikayesinin bulunduğu diziye Burak Serdar Şanal'ın canlandırdığı "Kamil" ve Buse Meral'in hayat verdiği "arkeolog Zeynep" karakterleri de başrol oyuncusu olarak dahil oldu.



"Azil" karakteriyle Deniz Hamzaoğlu'nun da katıldığı dizinin kadrosunda ayrıca Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Gülper Özdemir (Ahsen Öğretmen) ve Özgü Kaya (Gönül) gibi isimler de yer alıyor.



Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde çekimlerinin gerçekleştirildiği dizi, pazartesi günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.



Oyuncu Burak Serdar Şanal, AA muhabirine, dizinin kadrosuna katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Dizideki "İskender" karakterinin ikiz kardeşi olarak kadroya dahil olduğunu belirten Şanal, "Bir sene sonra ortaya çıkan 'Kamil' karakterini canlandıracağım ama kafasında bir mermiyle ortaya çıkacak. O yüzden böyle bir delilikleri, manyaklıkları ve komedisi yüksek olan bir karakteri canlandıracağım. Kamil, ailesini çok seviyor, onlar için canını bile verir. Ben çok severek oynuyorum, umarım izleyiciler de sever." ifadelerini kullandı.



- "Çok keyifli şekilde çekiyoruz"



Şanal, TRT ekranlarında izleyiciyle çok kez buluştuğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"TRT'nin birçok projesinde yer aldım. TRT'nin elinde büyüdüm diyebilirim. TRT ile çalışmaktan çok memnunum, umarım onlar da çok mutludur, umarım seyircimiz de çok mutlu olur. Dizi, Ali Kara'nın kaleminden çıkıyor. Onun kalemine çok güvenirim. Dolayısıyla senaryoyu okuduktan sonra Ali'yi arayıp 'Ali, sen harikalar yaratmışsın.' dedim. Kamil, çok özel bir karakter. Ailesiyle bağı çok kuvvetli, komedisi çok güçlü. Umarım izleyicilerimiz beğenirler. Çok hazır bir sete geldim, çok iyi oyuncularla birlikteyiz. Yönetmenimiz ve kamera arkası ekibimiz de çok iyi. Çok keyifli bir şekilde çekiyoruz. Çok uzun saatler çalışmıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum."



Oyuncu Buse Meral de canlandırdığı "arkeolog Zeynep" karakterinin çok tatlı biri olduğunu dile getirdi.



Canlandırdığı karakteri anlatan Meral, şunları kaydetti:



"Zeynep, çok akıllı, cin fikirli, okuyan, sezgileri çok kuvvetli, kendi hayatını kurmuş güçlü bir karakter. Enerjisi çok yüksek, kendisine ve çevresine iyi gelen, bana bile oynarken iyi gelen bir enerjisi var. Özgürlüğüne çok düşkün, kendi hayatını seçme cesaretinde bir karakter. Zeynep'in inişli çıkışlı yapısını seyircimizin çok seveceğine inanıyorum. Setimiz çok güzel. Güzel bir yerde çalışıyoruz. İlk işimi TRT'de yapmıştım. Onun için TRT'nin bende tatlı bir yeri var. Yıllar sonra TRT ile çalışıyor olmak, benim için bir yandan duygusal, bir yandan da heyecanlı hissettiriyor. Zeynep ile Kamil'in yolları bir yerde tabii ki kesişecek. Bu işin enerjisi çok gerçek ve doğal. Onların karşılaşması da aynı şekilde olacak. İşin genel enerjisini de bozmadan tatlı bir renk katan ikili olacaklar."



- "Cennetin Çocukları nevi şahsına münhasır bir televizyon dizisi"





"Şeref" karakterini canlandıran oyuncu Zafer Algöz de dizinin Türk televizyonlarında pek görülmeyen bir yapısının olduğunu vurguladı.



Dizinin her yaştan kişinin birlikte izleyebileceği bir yapısının olduğunu anlatan Algöz, şöyle devam etti:



"Bizim 'Cennetin Çocukları' nevi şahsına münhasır bir televizyon dizisi. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Huzur içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir televizyon dizisini İstanbul gibi bir kentte çekmek neredeyse imkansız. O yüzden Ayvalık çevresinde çekmek, bizim için çok büyük bir avantaj. Buranın havası, insanları çok güzel. Dizide kasabanın en zengin adamını oynuyorum. Şeref, paranın ve servetin kölesi olmuş bir adam."



Algöz, dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncuların çok yetenekli olduklarını vurguladı.



Dizideki "Bayram" karakterini oynayan Evliya Alkan da çekimlerin çok güzel ilerlediğini anlatarak, "TRT ekranlarında ilk kez seyirciyle buluştum. İzleyicilerden çok güzel tepkiler alıyorum. Hikayemizde de bir ailenin beraberce el ele verip mutlu olmaya çalıştığı bir ton olduğu için sokakta da onunla ilgili çok güzel dönüşler alıyorum." dedi.

