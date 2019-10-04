Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı: “Kitap hayatın vazgeçilmez bir parçası”

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, öğrencilere kitabın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, hayatı anlamaları ve başarılı olabilmeleri için çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, kitap okuma saatinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okuma etkinliğinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı, öğrencilere kitabın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, hayatı anlamaları ve başarılı olabilmeleri için çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

‘Geleceğimiz sizlere emanet olacak’ sözleriyle seslendiği öğrencilere: çalışmanın ve başarılı olmanın öneminden bahseden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı: “Sevgili öğrenciler, günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler tüm alanlarda değişimi ve yenilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bizlerde bu hızlı değişimi yakalayabilmek ve çağa ayak uydurabilmek için kendimizi daha çok okuyarak ve araştırarak geliştirmek ve yenilemek zorundayız. Bu nedenle daha çok araştırın, daha çok okuyun ve daha çok bilgi sahibi olun” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın öncülüğünde yürütülen BENGİ projesi ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Sırmalı; yürütülen proje ile akademik başarıların attırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, okullardaki sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve okulailetoplum ilişkisinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek; “İlçe Milli Eğitim Müdürüz Yusuf Koç ile birlikte yeni eğitim öğretim döneminde de BENGİ yolculuğuna çıkmaya, okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile buluşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ilçemizde BENGİ projesini sahiplenen idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

EBalıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) projesinin, 20192020 Eğitim döneminde de tüm hızıyla devam edeceği açıklandı.

BALIKESİR 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:55

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.