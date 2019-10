Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanından satışlarla ilgili açıklama Başkan Yılmaz: Almak ve satmak belediyenin birinci görevi

Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nin Ekim Ayı toplantılarının ilki bugün gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yönettiği mecliste belediyenin satışları ile ilgili muhalefet partilerinin söylemleri gündem oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, siyasetten ve ticaretten anlamayanların satışlarla ilgili konuştuğunu belirterek, belediyenin sattığından daha fazla yeri kamulaştırdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz meclis gündeminde yer alan bir arsanın satışının oylanması öncesinde satışlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Satışlarla ilgili kamuoyunda yapılan açıklamaların yanlış ve siyaseten yapıldığını söyleyen Yücel Yılmaz, satışlara muhalefet partilerinin de destek vermesini istedi. Satışı yapılan ve yapılacak yerlerin belediyeye bir değer katmadığının da altını çizen Yücel Yılmaz, satıştan gelecek paralarla yeni yerlerin alınacağını ifade etti. Yücel Yılmaz ayrıca belediye tarafından yapılan satışların belli kesim ve zümrelere menfaat sağlamak için yapmadıklarını da dile getirdi.



“Şehri polemiklerle yönetmeyeceğiz”

Belediyenin sattığı yerlerle ilgili yapılan açıklamalarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Ben uzaktan takip ediyorum, cevap da veriyorum ama biz bu şehri polemiklerle ve kavgalarla yönetmeyeceğiz. Mantıklı olan şeylere cevap veririz. Bizim sizden utanıp da saklayıp da eyvah yanlış yaptık diyeceğimiz bir şey yok. Ben de arkadaşlarıma olabildiğince şeffaf olun diyorum, komisyonlarda kimden ne gelmişse herkes tartışsın, eğer bu yeterince olgunlaşmadığı düşünülürse sonrakine öteleyin, bizimi hiç acele işimiz yok kimseden saklayacağımız bir şey de yok. Kamuoyunda gündem oluyor; “biz bir yeri satmaya çalışıyoruz, Balıkesir’in ciğerinin ortasına, meydanına bir şey yapıyormuşuz” algısı yaratılıyor. Böyle bir siyaset yapmayalım. Bu lunapark alanı bir kültür merkezi olarak zaten İl Özel İdaresi tarafından değerlendirilmek istendi. Balıkesir’de misafirlerimizi, gelen futbol takımlarını toplu halde bir çalıştay yapacak salonumuz bir otel bütünlüğünde yok. Buraya 5 yıldızlı etkinlik salonlarının da olduğu sosyal faaliyet gösterecek bir otel yapmakla ilgili bize müracaat edildiğinde bizim şehir merkezine yakın, otoparkı olan ulaşım kaynaklarına yakın yerlerimizden biri. Bunu ucuza sattınız, peşkeş çekiyorsunuz böyle bir şey olmadıysa orası şehir meydanı değil, kamuoyunu yanıltmanın manası yok. Şu anda lunapark hizmet veriyor, bu lunaparka her zaman çocuklarımızın eğleneceği farklı bir yer gösterebiliriz. Ama orası şehrin bütünlüğünün içerisinde bir yer” diye konuştu.



“Almak ve satmak belediyenin birinci görevidir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyenin görevleri arasında yer alıp satmanın birinci sırada geldiğini belirterek, “Almak ve satmak belediyenin birinci görevidir. Lazım olan yeri alır olmayan yeri şehrin önünü açmak için satar. “Şehrin meydanını satıyorlar” diyorlar. 30 yıldır orası boş duruyor, virane. Öyle mi iyi yoksa şehrin kamuoyunun hizmetine kullanılabilecek bir yer mi olması iyi? Ben Belediye Başkanı olduğumdan itibaren şehir merkezinde 5 milyon 305 bin TL değerinde yer satın aldım. Kamulaştırdım. Bu niye? Lazım olursa şehrin en gözde yerini kamulaştırmak için satın alıyoruz. Şu anda Paşa Caminin oradaki yerleri kamulaştırdık, Şeyh Lütfullah Caminin arkasındaki binaları kamulaştırıyoruz. Bizim bu konuda engellimiz yok ki. Bir şey kamunun yaranınaysa sattığımız yeri şahıslara kişisel zarar vermeden bedeli neyse satın alıyoruz. “Eyvah şehrin meydanı gidiyor” söylemleri bunlar; basit ticareti bilmeyen siyaseti bilmeyen şehir yönetimini bilmeyen aldığı sorumluluğu yerine getiremeyecek insanların kullanacağı laflar. Biz bir yer bize lazımsa satın alırız, bir yer özel sektöre lazımsa veririz. Bu bizim işimiz, zaten meclis ondan var, yoksa vali yönetir belediyeyi. İnisiyatif kullanma, şehrin direk ihtiyaçlarını belirleme bununla ilgili can acıtmadan karar almak için siyasiler var, meclis üyeleri var. Şimdi olur olmadık yerlerde şehrin gündemini değiştiren, siyaset üretemeyen, faydalı şey üretemeyen akılların yapacağı şey, bırakın 5 sene, 4,5 sene hizmet edelim şu şehre ya! Küçük gündemlerle yanlış ilerle orası satılıyor burası satılıyor, ben arkadaşlarıma da kefilim kendime de kefilim. Yakalayan olursa buyursun” ifadelerini kullandı.



“Yanlış yaparsak yaptığımız yanlıştan dönmesini de biliriz”

Satış kararlarında bilmeden yapacakları yanlıştan da dönmeyi bildiklerini kaydeden Yücel Yılmaz, “Yanlış yaparız ama şehrimize zarar vermek için değil bilmediğimizden yaparız zaten muhalefet de ondan var. Eleştirin konuşalım ama olacak işleri ben herkesin bariz bir şekilde gördüğü şeylere de kendi içinizde pirim vermeyin. Bugün bir satış kararı almak istiyoruz. Bu arsanın belediyeye hiçbir faydası yok, bu arsa özel sektöre geçerse inşaatı çalışır vs. Oradan gelen kaynakla başka bir yerde kullanırız, başka yeri kamulaştırırız. Benim önümde kamulaştırılması gereken 31 milyonluk yer planlı. Bunların hepsine yazı gitti. Biz bir yeri satıyoruz diye yer almıyor değiliz belediyenin gücünü de kimse küçültemesin. Ben şehrin meydanını açmaya sizle beraber karar vereyim, onu bir Allah’ın kulu engellisin, yeter ki oybirliğiyle geçsin kimse engelleyemez. Adama gerekli parasını veririz, zararını tanzim ederiz, orada şehre lazım şeyi de parayla satın alır, işimize bakar gideriz. Her yanlışı da düzeltebilecek güç var bu mecliste yeter ki kaynakları doğru kullanan akıllı belediyecilik yapılsın” dedi.

