Kral Şakir, 10 Burda AVM’de miniklerle buluşuyor

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, 1213 Ekim tarihlerinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. Etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler Kral Şakir ve Fil Necmi maskot karakterleri ile eğlenceli anlar geçirecek, hatıra fotoğrafları çekilip, şarkılarla, oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkartacaklar. 12 13 Ekim tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:47

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.