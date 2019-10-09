Küçükköyspor lige galibiyetle başlamak istiyor Sarı-kırmızılılar ilk maçlarını cumartesi günü Sakaryaspor ile oynayacak

Balıkesir Süper Amatör A Grubu’nda lig maçları bu hafta başlıyor.

20192020 futbol sezonunun Süper Amatör A Grubunda; Savaştepe Belediyespor, Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Küçükkköyspor, Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor, 1966 Edremitspor, Burhaniye Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Dursunbey Belediyespor, U Grup Balıkesir F. K. Spor takımları şampiyonluk için mücadele edecekler.

Bu gurupta yer alan Küçükköyspor sezon başında Antrenör Akın Sarsılmaz ile anlaştıktan sonra sporcuların tamamı Küçüköy Mahallesi’nin gençlerinden oluşan bir kadro kurdu. Sarıkırmızılı takımda uzun yıllar kaptan olarak görev yapan Tolga, bir yıl aradan sonra takıma dönmesiyle birlikte Küçükköyspor adeta bir kolej takımı haline geldi.

Antrenör Akın Sarsılmaz’ın çalıştırdığı Küçüköyspor, ligdeki ilk maçını Cumartesi günü Ayvalık Sakaryaspor ile oynayacak.

Antrenör Akın Sarsılmaz, “Yaptığımız bu uygulamayla adeta özümüze döndük. Kendi çocuklarımızla lige katılıyoruz. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Lige her anlamda hazırız. Bu yüzden de lige galibiyetle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, rakiplerine de başarılar diledi.

Öte yandan bu hafta ligin ilk haftasında; Savaşatepe BelediyesporGömeçspor, Balıkesir Büyükşehir BelediyesporHavran Fatih Belediyespor, KüçükköysporAyvalık Sakaryaspor, Altınovaspor1966 Edremitspor ve Burhaniye BelediyesporDursunbey Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

BALIKESİR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:47

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.