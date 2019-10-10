Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen jandarmadan kaçamadı

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Balıkesir’in Ayvalı ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içinde bulunan Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, şüphelendikleri İzmir plakalı bir minibüsü durdurarak 15 kadın, 1 çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen ile H.O. isimli organizatör zanlısını ele geçirdi. Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlerle organizatör hakkında işlem başlatıldı.

BALIKESİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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