İvrindi Belediye Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Balıkesir’e bağlı İvrindi Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri adına konuşan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz; “Belediye meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” diye konuştu.

İvrindi Belediye Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatına destek verildi. Tüm meclis üyeleri adına konuşan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler Teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir." ifadelerine yer verdi.

Barış Harekatının, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin tekrar ülkelerine dönmesi ve sınır güvenliğinin korunmasına yönelik başlatıldığına değinen Başkan Cengiz, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, ortak bildiri belediye meclis üyeleri tarafından imzalandı.

BALIKESİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:48

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