Dursunbey OSB'de Büyük Gün Dursunbey OSB TOBB Başkanı ve Eski Bakanları Ağırlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, eski Bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ali Coşkun 9 Kasım Cumartesi günü Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşecek olan tanıtım toplantısına katılacak.

Dursunbey’de alt yapı çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile eski TBMM Başkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, eski Bakanlar Abdülkadir Aksu ve Ali Coşkun'nu ağırlayacak. 9 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’da Akbaşlar mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşecek olan programa çok sayıda bürokrat ve iş adamı katılacak.

YSK Başkanı Sadi Güven ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ev sahipliğinde gerçekleşecek olan programda Organize Sanayi Bölgesinde gelinen son durum ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Yatırımcılara tanıtılacak olan Dursunbey OSB için TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ayrıntılı brifing de verilecek. Lojistik istasyonu içinde bulunan tek OSB olma özelliğini taşıyacak olan Dursunbey OSB’nin, bu toplantının ardından yatırımcıların daha çok ilgisini çekmesi bekleniyor.

Tanıtım toplantısına ayrıca Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir, Kütahya, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanları ile çok sayıda bürokrat katılacak.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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