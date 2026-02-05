Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçından puanla dönmeyi hedefliyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçından puanla dönmeyi hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.


        Bandırmaspor, Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım halinde taktiksel varyasyonlar ve kondisyon egzersizleri yaptı.

        Teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip ederek eksik bölgeleri belirlerken, yaklaşık 2 saat süren antrenmanda oyuncuların hırslı ve motive çalıştığı görüldü.


        Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine, her hafta önemli bir maça çıktıklarını, bu süreçte yüksek moralin önemli olduğunu söyledi.

        Taraftarların, onlara en ihtiyaç duydukları dönemde devreye girmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Gürsel, "Güzel bir sinerji oluştu. Şimdiki amacımız bunu ciddi bir şekilde bir sonraki haftalara taşıyabilmek. Disiplinli, iyi bir şekilde çalışarak, her rakibe saygılı bir şekilde yapabileceğimizin en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Gürsel, orta sahada bazı eksiklikleri olduğunu belirterek, son maçta Amaral'ın sakatlanmasının ardından maçtaki performansta düşüş yaşandığını söyledi.

        Keçiörengücü'nün bu ligin önemli takımlarından biri olduğunu dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

        "Kolay bir deplasman değil. Ankara Keçiörengücü deplasmanı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ekip olarak bunun bilincindeyiz. Güzel, zevkli ve mücadeleci bir maç bizi bekliyor. Ankara'ya puan ve puanlar için gidiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtırız. Rakibimizin de hedefleri var, bizim de hedeflerimiz var. Güzel bir oyun, güzel bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz."

        Gürsel, taraftarların tribünde "Mustafa Gürsel, o Süper Lig'i bize de göster" tezahüratı için ise, "Aslında çok güzel bir tezahürat çünkü başka yerlerdeki şampiyonluklar buradaki şampiyonlukla bir olmayacak. Bu şehir Süper Lig'i hiç bundan önce görmedi. Bir ilki başarmak için uğraşıyoruz. Bundan önceki yıllarda iki defa ucundan döndük. Burada bunu başarabilirsek bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında Elif Filiz il birincisi
        İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında Elif Filiz il birincisi
        EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu Balıkesir standına yoğun ilgi
        EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu Balıkesir standına yoğun ilgi
        Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız"
        Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız"
        Burhaniye de Yağmurlar yağdı gübre satışları arttı
        Burhaniye de Yağmurlar yağdı gübre satışları arttı
        Kaybolduktan 8 gün sonra gölette, aracında cesedi bulunan Elif'in vücudunda...
        Kaybolduktan 8 gün sonra gölette, aracında cesedi bulunan Elif'in vücudunda...
        Edremit'te gündem afet hazırlığı, doğalgaz ve arıtma projeleri
        Edremit'te gündem afet hazırlığı, doğalgaz ve arıtma projeleri