Zağnospaşa Ortaokulu İtalya’da

Erasmus 3 projesi kapsamında Zağnospaşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri İtalya’da proje ortağı okula ziyaret ederek, bir araya geldiler.

3 Erasmus+ projesi yürütülen Zağnospaşa Ortaokulu 20182020 dönemine ait olan “Fit For Future Geleceğe Hazırlan” projesi kapsamında İtalya'nın Roma şehrine bağlı Albano Laziale’de İtalyan ortaklarının ev sahipliğinde proje ortaklarıyla bir araya geldi.

Zağnospaşa Ortaokulu 5 öğretmen 6 öğrenci ile gerçekleşen hareketlilikte İtalyan ortağının okulunda ziyaretler ve tüm ortakların hazırladıkları Ülkelerdeki ‘Doğal Afetler’ konulu sunumlar yapıldı. Ayrıca İlk yardım konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenler İtalya’nın Roma şehrindeki tarihi ve kültürel alanların gezilerek, tüm katılımcıların İtalya Roma ve Albano hakkında bilgi sahibi olunması sağlandı.

Erasmus gezisi sertifika töreni ile tamamlanarak tüm ortaklar iyi dileklerle Roma, Albano’dan ayrıldılar.

BALIKESİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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