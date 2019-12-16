Üniversiteli gençler köy çocuklarını eğlendirdi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, Takım Çalışması dersi kapsamında köy okullarında sıraları onarırken, öğrencileri de eğlendirdi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı İlkokulunda, geçtiğimiz hafta sıraları onaran Üniversite öğrencileri, dünde minik öğrenciler için eğlence düzenledi. Eğlence sırasında yüzleri boyanan öğrenciler üniversiteli ağabey ve ablaları ile oyunlar oynadı. Okulun Bankacılık ve Finans bölümü öğrencilerine Takım Çalışması dersini veren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, projede görev alan öğrencilere teşekkür etti. Projeye katılan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Projede olmaktan mutlu olduğunu anlatan Ceren Duran, “Bu gün Bahadınlı ilkokulundayız. Geçtiğimiz hafta, okulun sıralarını onardık. Bu günde öğrenciler için eğlence düzenledik” dedi. Burak Duru da, ”Önce okulun sıralarını yeniledik. Şimdide onlarla birlikte eğleniyoruz. Projede görev almaktan mutluyum” dedi. Çağla Deniz Özkan ise, “Bu gün çocuklarla birlikte resim çizdik. Onlarla boyama yaptık. Onlar da, biz de mutlu olduk” dedi. Üniversitelilere teşekkür eden Sınıf Öğretmeni Hatice İdacı da, ”Bu gün üniversite öğrencileri okulumuza geldi. Önce sıralarımızı yenilediler. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte eğleniyoruz. Öğrencilerimiz mutlu oldu. Her zaman bu tür etkinliklerin yapılmasını bekliyoruz” dedi. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, “Bu gün Takım Çalışması dersi kapsamında Bahadınlı İlkokulundayız. Öğrencilerimiz bu güne kadar çok sayıda etkinlik gerekleştirdi. Aynı zamanda, bu çalışmaları, ilimizde yürütülmekte olan BENGİ projesine entegre ettik. Başta Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı olmak üzere Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’e teşekkür ediyorum BENGİ projesini başlattıkları için örencilerimiz BUBYO ruhunu Bahadınlı İlkokulunda da yaşatmaya devam ediyorlar. Kendilerini kutluyorum” dedi.

BALIKESİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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