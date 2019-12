Vali Yazıcı, Susurluk’ta öğrencilerle buluştu Vali Yazıcı, “Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında Susurluk Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Yazıcı, "Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman başarı gelir. Memleketimizin değerlerine önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek zorundayız” dedi.

Projenin sürdüğü 36 ay boyunca sayısız okula giderek, öğrencilere ve öğretmenlere değerler eğitiminin öneminden bahseden Vali Yazıcı, "Sağlıklı yaşayabilmek için geleneğe ve toplumu bir arada tutan ortak değerlere ihtiyacımız var" dedi. Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar.

Öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor

Vali Ersin Yazıcı öğretmenlere hitap ettiği konuşmasında, sadece üniversite sınavlarına hazırlanan değil, ilim ve irfan sahibi gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Değerler eğitimine önem vermeliyiz" dedi. Vali Ersin Yazıcı, öğretmenlerin sadece öğretim programlarının uygulayıcısı olmadıklarını vurgulayarak, öğrencilere değer kazandırmada öğretmenlere çok önemli görevler düştüğünü belirtti.

Vali Yazıcı, “Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktir”

Gençlere değer vermek gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Her bir çocuğumuz bizim için bir değer ve zenginliktir. Eğitim bir birey ve insanı değerli hale taşır, onu bir değer haline getirir. Şu anda çağımızda modern toplumların en çok önem verdiği eğitim, değerler eğitimidir. Değerler eğitimi olmadan diğer eğitimlerin bir kıymeti yoktur. Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştireceğiz. Eğitim çok önemlidir, ama değerler eğitimi daha önemlidir" dedi.

Vali Yazıcı, “Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız”

Okullarımızda değerler eğitimine yönelik çalışmaları gerçekleştirirken bunu okul kültürünün bir parçası haline getirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman başarı gelir. Memleketimizin değerlerine önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek zorundayız. Bu vesileyle ortak değerlerin yeni nesillere kazandırılmasının sadece bir dersin ya da bir öğretmenin işi olmadığını, dolayısıyla başta aile olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü tekrar tekrar belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, “İnanç ve değerlerimiz hiçbir şiddeti tasvip etmiyor”

İnanç ve değerlerimizin hiçbir şiddeti tasvip etmediğini ifade eden Vali Yazıcı, "Sevgiyi saygıyı anlayışı egemen kılmalıyız. Bizim medeniyetimiz kadını tarihin her döneminde baş tacı yapmıştır. Kadınların güçlü olduğu toplumlar daha başarılıdır. Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele edeceğiz ve mağdur kadınlarımızın destekçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet insanlık suçudur. Bu yüzden şiddetle mücadele hususunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, “Her birimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız”

Kadına şiddetle mücadelede devletin ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalanmış, kadına şiddetle mücadelede ilgili kurumlara eğitim verilmiştir. Böylece ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar, merkezde ve taşrada kendi paydaşları ile işbirliğine giderek kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele etmektedirler. Onun için kurumlar olarak her birimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Tabi, sadece bizim yapmamız da yetmiyor. Toplumu topyekûn bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.

Vali Yazıcı, konuşmasının geri kalan kısmında okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve kamu kurumlarının yanı sıra toplumun her kesiminin bu konuda sorumlu olduğunu kaydetti.

Vali Ersin Yazıcı, Güney Marmara bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amaçlarıyla gerçekleştirilen Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında oluşturulan atölyeleri inceledi.

Vali Yazıcı, Susurluk Anadolu İmamHatip Lisesi ziyareti sonrası Susurluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Makine Teknolojisi, ElektrikElektronik Teknolojisi, Mobilya İç Mekan Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri atölyelerinde incelemelerde bulunarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

