Ayvalık’ta şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ayvalık’ta hızı saatte 55 ile 75 kilometre arasında değişen şiddetli poyraz sebebiyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirirken, şiddetli fırtına ve soğuk hava yüzünden ilçe genelinde cadde ve sokakların son derece tenha olduğu görüldü. Sahilkent Mahallesi’nde çöp konteynerleri devrilirken, bazı ağaçların da dallarının kırıldığı öğrenildi.

Meteorolojiye göre fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar süreceği, gece saatlerinde ise ilçe genelinde kar yağışının olabileceği belirtiliyor.

BALIKESİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:29

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