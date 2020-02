Karakoç Barajı, milletvekili ile belediye başkanını karşı karşıya getirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki içme suyu sorununa Karakoç Barajı ile çözüm üretilmesine karşı çıkan ve çevrecilere destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den cevap geldi. Canbey, “İçme suyu sorununu çözümlemek için alternatifin projen nedir?” diye sordu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Partilileri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Canbey, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile Gömeç İlçe Başkanı Arif Dalgıç ve partililere adeta içini döktü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey yaptığı açıklamada, Ayvalık’ın; Türkiye’nin ve Balıkesir’in en güzel ilçelerinden biri olduğunu savunarak, “Biz, Ayvalık’ı ‘Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı’ olarak nitelendiriyoruz. Tüm Dünya’da ismi bilinen ve Allah’ın özenerek yarattığı ilçelerden bir tanesi Enerji Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerin neticesinde, Ayvalık’ın doğalgaz sorununun çözümlenmesi konusunda çok önemli bir ilerleme sağladık. Şu anda Ayvalık’a doğalgaz getirilmesi konusunu 2021 programının içerisine alınmasını sağladık. İnşallah 2022 yılının sonuna geldiğimizde, 2023 yılına doğru giderken Ayvalık’a doğalgazın gelmiş olacağını ümit ediyorum. Sonuç itibariyle, bizim yaptığımız görüşmeler sonucunda Ayvalık’a doğalgaz gelmesi için gerekli alt yapı planlama çalışmaları şu anda devam ediyor” dedi.

Mustafa Canbey, Ayvalık’ın bir turizm memleketi ve tatil cenneti olması nedeniyle her türlü alt yapı sorununun çözümlenmesi gerektiğine işaret ederek, “Kış mevsiminde 70 bin civarında, yaz aylarında olan nüfusun 700 binlere kadar yükseldiği bu güzel ilçenin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu probleminin çözümlenmesi gerekiyor. Son günlerde Ayvalık’ta, özellikle içme suyu ile alakalı tartışmalara hep birlikte şahit oluyoruz. Hem Ayvalıklılar bu tartışmaları takip ediyor, hem ilçe başkanımız, hem de bizler bunu yakından takip izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Canbey yaptığı açıklamada, “Ayvalık’ta halen ciddi bir oranda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bununla ilgili yıllardır süregelen bir süreç var. Bu sürecin de en önemli noktalarından bir tanesi Karakoç Barajı Devlet Su İşleri tarafından Karakoç Barajı’nın yapılması ve Ayvalık’ın içme suyu sorununun yaklaşık 50 ile 100 yıl arasında tamamen çözümlenmesi ile ilgili bir plan yürütülüyor. Fakat özellikle son dönemde Karakoç Barajı ile ilgili mesela yapım ihalesinin tamamlanması, gerekli ekolojik raporların tamamlanması ve sonrasında da gelinen noktada sürecin başlamasıyla ilgili bazı kesimler tarafından itirazlarla karşılaştık. Şunu özelikle vurgulamak istiyoruz; eğer mesele çevrecilik ise, bu çevreciliği bizden daha iyi yapabilecek bir çevreci biz tanımıyoruz. Biz Ayvalık’ın çevresini, ekolojik yapısını, bu ekosisteminin bozulmasını hiçbir şekilde istemeyiz. Ama başta Ayvalık Belediye Başkanı olmak üzere, CHP Milletvekili Ensar Aytekin ve bir takım gruplar, geçtiğimiz günlerde Karakoç Barajı’nın yapılacağı alanda bir eylem gerçekleştirdiler. Bu eylemin ana noktası çevrecilik üzerinden yapıldı ve bu eylemde Karakoç Barajı’nın o bölgenin ekosistemini bozacağını, zeytin ağaçlarına zarar vereceğini belirterek, bu barajın yapılmasını istemediklerini ifade ettiler” hatırlatmasında bulundu.

Canbey sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada asıl üzücü olan şudur ki; Ayvalık’a belediye başkanı olmuş bir ismin, içme suyu için yapılacak olan baraja karşı çıkmasıdır. Bu noktada temel sorulardan biri şudur; siz elbette ki bazı şeylere karşı çıkabilirsiniz. Sonuçta belediye başkanısınız. Çok normaldir. Ama içme suyu için bir alternatif bulmanız lazım. Ayvalık’a içme suyu açısından baktığınızda; 6 milyon metreküp Madra Barajı’ndan su alıyoruz. Bunun yanı sıra da BASKİ tarafından açılan kuyular aracılığıyla da yer altı sularından bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Ama bundan sonra artık Madra Barajı’ndan su alabilme şansımız yok. Çünkü Madra Barajı şu anda en üst limit ile Ayvalık’a su veriyor. Yine aynı şekilde, yer altı kuyularından da bu zamana kadar fazla çekilmesi nedeniyle deniz suyunun yer altı su kaynaklarını yavaş yavaş doldurmaya başladığını görüyoruz. Bunun sonucunda da içme suyu tuzlanıyor. Önümüzdeki 510 yıl içerisinde de bu gittikçe artacak. Peki; normal koşullarda 70 bin sakinin yaşadığı, yaz aylarında ise nüfusunun 500 binlere ulaştığı ve Dünya’nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ayvalık’ta ki içme suyu problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Mikrofonu alıp, dağlara çıkmasını biliyorsunuz. Buyurun birlikte çıkalım. Bize de verin bir mikrofon, bizde gelelim sizinle birlikte. Mesele mikrofonu eline alıp, dağlara çıkmaksa biz de her türlü dağlara çıkabiliriz. Eline bir tane mikrofon alıp, ‘İstemezük’ diye itiraz ediyor. Sorarım size, istemediğiniz şey nedir? Ayvalık halkının içme suyu sorununun çözümlenmesini istemiyorsunuz siz şu anda. Yani Ayvalık halkının önümüzdeki 50 yıllık süreçte içme suyunu çözecek olan bir baraja karşı çıkarak ne yapmak istiyorsunuz? Bir alternatifiniz var mıdır elinizde? Ayvalık halkının bu su sorununu nasıl çözeceksiniz? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Biz bu soruları Sayın Belediye Başkanımıza soruyoruz.” diye konuştu

Mustafa Canbey sözlerini şöyle tamamladı: “Yarın Ayvalık’ta bir içme suyu sıkıntısı yaşandığında acaba bu barajı istemeyenler ne diyecekler? Mesela ‘BASKİ bu sorunu bize yaşatıyor’ diye mi iddia edecekler? ‘DSİ’nin mi bu sorunu bölgeye yaşattığını savunacaklar? Merak ediyorum halka ne demeyi düşünüyorlar? Hükümet bir proje hazırlamış. Diyor ki, ‘Karakoç Barajı’nı buraya kuralım. Ayvalık’ın içme suyu sorununu çözelim ve önümüzdeki yıllarda da Ayvalık içme suyu problemi olmasın’ Sizde buna karşı çıkıyorsunuz. Bakın biz Ayvalık halkının istemediği bir şeyi yapmayız. Ayvalık halkının aldığı her karar bizim başımızın üstündedir. Ama içme suyunun alternatifi yok. Elbetteki bizde zeytin ağaçlarının zarar görmesini istemeyiz. Tabiki de biz de çevrenin ekosisteminin bozulmasını istemeyiz. Ama Ayvalık’ta içme suyunun alternatifi yok. İnsanlarımız susuz mu kalacaklar? Karşı çıkarken herkesin karşı çıktığı şeyin ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor"

