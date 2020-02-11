Ayvalık Tabiat Parkı için yeni bir umut doğdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na günübirlik konaklama tesislerinin yapılabilmesine ilişkin ihaleye ilçe sakinlerinin karşı çıkmasının ardından ATO, AK Parti ve MHP devreye girdi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO Meclis Başkanı ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp Ankara’ya giderek; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir dizi temaslarda bulundu. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde yapılacak ihalenin iptal edilmesi için; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile de görüşen Ayvalıklı heyet, henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak yapılan görüşmenin ardından muhabirimizin sorularını cevaplayan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Ayvalık halkının içi ferah olsun. Sonucun Ayvalık’a güzellikler getireceğinden eminim” ifadelerini kullanarak, yaptıkları görüşmenin alt yapısını hazırlayan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

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