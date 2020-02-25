Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde fırtına (6075 km/saat), Perşembe günü il genelinde yer yer kuvvetli fırtına (70100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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