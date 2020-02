Deveciler “Hizmet için çalışıyoruz”

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler mahalle mahalle gezerek sorunları yerinde çözüyor.

Burhaniye’ye hizmet için her akşam mahalle ziyaretleri yaparak mahallelilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyor.

Göreve geldiği günden beri Burhaniye’nin gelişimi için her alanda yatırımlar yapan Başkan Deveciler, kırsal mahallelerin sorunlarına öncelik vererek hizmeti en ücra köşeye kadar taşıyor. Gece gündüz demeden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Deveciler, sorunlarının çözümü noktasında her akşam mahalleri ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz akşam Dutluca, Kuyucak ve Börezli mahallelerinde incelemeler yaparak hemşerileriyle birlikte sohbet eden Başkan Deveciler, mahallenin eksiklerini de yerinde görüyor. Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yapılan ziyaretlerde mahalle muhtarları öncülüğünde vatandaşlar da talep ve sorunlarını Başkana aktarıyor.

Vatandaşlarla yaptığı sohbette hizmet yatırımları konusuna değinen Başkan Deveciler “Biz hizmet için gece gündüz demeden sizler için çalışacağız. Bu mahalle ziyaretlerimiz periyodik olarak sürekli devam edecek. Bizden istediğiniz eksik, yapılması gereken ne varsa söyleyin” şeklinde konuştu.

