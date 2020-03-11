Edremit'te jinekolojik hastalıklar son sistem yöntem ile tedavi edilecek

Balıkesir’in Edremit Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İdris Yetimoğlu, hastanede kadın hastalıklarının laparoskopik tedavisine çok yakında başlanacağının müjdesini verdi.

Doğduğu, büyüdüğü, okuduğu ve yaşadığı kent olan Edremit’te görev yapmaktan daha onurlu bir görev olamayacağını belirten Yetimoğlu, “Bu nedenle halkımıza alışılagelmişin dışında son teknolojik tedavi yöntemleri ile hizmet etmeyi bir borç olarak görüyorum. Bu nedenle büyük şehirlerde marka hastanelerde olan yöntemini Edremitlilere uygulamak için büyük gayret içindeyiz” dedi.

Herkesin gıpta ile baktığı bu yöntemi anlatan Yetimoğlu, “Jinekolojik hastalıklarda laparoskopik yöntem ile göbek deliğinden ve karın alt bölgesinde açılan 3 5 mmlik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile açık cerrahilerde yapılan hemen hemen tüm ameliyatları yapma olanağını burada kendi ilçemin halkına sunmak istiyoruz. Bu yöntem büyük ilgi görüyor. Biz de alışılmışın dışında bazı yenilikleri ilçemiz hastanesinde kendi memleketimizde vermek istiyoruz. Bu yeni yöntemle tedaviye yakında başlayacağız. Laparoskopinin en önemli avantajları hastanede yatış süresinin daha kısa olması, ameliyat sonrası daha az ağrı olması ve iyileşme süresinin daha hızlı olmasıdır. Özellikle genç ve henüz doğum yapmamış hastalarda açık cerrahi sonrası karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklar ve bunlara bağlı daha sonra ortaya çıkabilen sorunlar (tüplerin kapanması, yumurtalıkların ve barsakların yapışması vb.) laparoskopik cerrahi ile çok daha az oranda görülmektedir. Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında laparoskopik yöntem ile yapılan ameliyatların diğer önemli bir avantajı ise açık cerrahide yapılan geniş kesilere bağlı komplikasyonların (enfeksiyon, yara açılması ve fıtık) çok daha az olması ve yara izinin açık cerrahiye göre çok daha az olmasıdır” diye konuştu.

Aynı branşta olan eşinin de bu hastanede görev yapmaya başladığını da ifade eden Yetimoğlu, “İlçemde büyük kentlerde olan bu teknoloji ile oraya gitmeden burada hizmeti getirdiğimiz için çok mutluyum. İlçemi ve halkımı çok seviyorum, eşimle beraber en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

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