Vali Ersin Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Ersin Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıl Dönümü" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, mesajında, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Vali Ersin Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıl Dönümü" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, mesajında, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.
Vali Yazıcı, "Mehmet Akif Ersoy, şahsiyetinin çizgileri bakımından neslimiz için, nesillerimiz için numunedir, rol modeldir. Mehmet Akif'ten öğreneceğimiz çok şey var. Zorluklardan yılmamayı ve ümitsiz olmamayı milletçe ondan öğrendik" ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"
İstiklal Marşı'nın milli kimliğimizin, kişiliğimizin, birliğimizin ve özgürlüğümüzün simgesi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İstiklal Marşı milletimizin namusunu, inancını, vatanını, tarihini, kültürünü; kısacası varlığını koruma yolundaki azmini, ümidini ve kararlılığını bütün dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir. İstiklal Marşımız, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir. Yaşadığı her dönemde milleti için mücadele eden Akif'in bize en büyük hediyesi, nesillerdir dinmez bir coşkuyla okunan İstiklal Marşı oldu. İstiklal Marşımızın ve Safahat'ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy, değerlerine ve davasına sımsıkı bağlılığıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mehmet Akif'in bizlere en kıymetli hediyesi olan İstiklal Marşı'mızı, vatanımızın her karış toprağında gururla dalgalanan bağımsızlık sembolümüz ay yıldızlı bayrağımız altında büyük bir coşkuyla okuyarak son nefesimize kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin Safahat'ı okumaları, o ruhu, o inancı taşımaları, Akif'in özlemini duyduğu Asım'ın neslinin hayat bulmasına vesile olacaktır" dedi.
Vali Yazıcı, "İstiklal marşımızı, aynı aşkla söylemeye devam edeceğiz"
İstiklal Marşımızı, her Türk vatandaşının aynı aşkla söylemeye devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yılını bir kez daha kutluyor, bu marşı yazarken 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve canlarını vatan uğrunda feda eden Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şeker Piliç'in dev üretim tesisi icradan satıldı
YEREL HABERLER Şeker Piliç'in dev üretim tesisi icradan satıldı
Midilli-Ayvalık hudut kapısına korona virüsü engeli Midilli-Ayvalık arasındaki ulaşımı sağlayan deniz hudut kapısında 10 gün seferler durduruldu
YEREL HABERLER Midilli-Ayvalık hudut kapısına korona virüsü ...
Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan yolcu trenlerine asayiş uygulaması
Bandırmaspor’a haciz şoku Eski başkanın üyeliği yönetim kararıyla düşürüldü
YEREL HABERLER Bandırmaspor’a haciz şoku Eski başkanın üyeliği ...
Öğrenciler projelerini sergiledi Liseli genç kaşifler TÜBİTAK bölge sergisinde
YEREL HABERLER Öğrenciler projelerini sergiledi Liseli genç kaşifler ...
Edremit'te jinekolojik hastalıklar son sistem yöntem ile tedavi edilecek
YEREL HABERLER Edremit'te jinekolojik hastalıklar son sistem yöntem ...
Burhaniye doğalgaza kavuştu
YEREL HABERLER Burhaniye doğalgaza kavuştu
Balıkesir’de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, hayır yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğretmenler şehitler için mevlit okuttu, ...
GMKA Körfez’de toplandı
YEREL HABERLER GMKA Körfez’de toplandı
Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan aranan 22 kişiye operasyon
Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı
Jandarmadan huzur operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan huzur operasyonu
Türkülerle karış karış Anadolu’yu gezdirdiler
YEREL HABERLER Türkülerle karış karış Anadolu’yu gezdirdiler
Karateci Elif’ten Emniyet Müdürüne Tekme Başarılı Sporcular Terfi Etti
YEREL HABERLER Karateci Elif’ten Emniyet Müdürüne Tekme Başarılı ...
Balıkesir'de beyaz şapkalı hackerler yetişecek
YEREL HABERLER Balıkesir'de beyaz şapkalı hackerler yetişecek
Lisenin bahçesi meyve bahçesi oldu
YEREL HABERLER Lisenin bahçesi meyve bahçesi oldu
Amatör spor kulüplerine tam destek 34 Spor kulüplerine Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Teşekkür Belgesi
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine tam destek 34 Spor ...
Balıkesirspor - Bursaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: “İlk yarıda yediğimiz goller oyun düzenimizi bozdu” Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Bursaspor maçının ...
TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 0 -Bursaspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: EH.Balıkesirspor: 0 -Bursaspor: 2 (İlk ...
Dursunbey Belediyesi’ne "sıfır atık belgesi"
YEREL HABERLER Dursunbey Belediyesi’ne "sıfır atık belgesi"
Tamir edilen yollar çöktü, sürücüler zor anlar yaşıyor
YEREL HABERLER Tamir edilen yollar çöktü, sürücüler zor anlar ...
Edremit tek yürek oldu
YEREL HABERLER Edremit tek yürek oldu
Ayvalık’ta Korona virüse karşı ilaçlamalar sürüyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Korona virüse karşı ilaçlamalar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X