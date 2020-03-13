Savunma Sanayii Başkanı Demir Balıkesir'de

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler ve bir dizi program için Balıkesir'e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Yazıcı, Demir'i Balıkesir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyarette Demir, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretinin ardından Demir, diğer programlarına katılmak üzere valilik binasından ayrıldı.

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