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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de binler cuma namazı için saf tuttu

İHA

Balıkesir'de Covid19 salgını nedeniyle ara verilen cuma ve vakit namazları bugün kılınan cuma namazı ile birlikte başladı. Covid19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı için saf tuttu. Cuma namazında ilk sünnet ve farz namazları kılınırken, tespih çekimi ise yapılmadı. Namaza katılanlardan son sünnetin kılınması ve tespih çekiminin evlerde yapılması istendi. İl genelinde cami avluları, okul bahçeleri, stadyumları, deniz kenarındaki meydanlar, kapalı pazar yerlerinde kılınan cuma namazında okunan hutbede Covid19 tedbirlerine uyulması ve İstanbul'un...

Balıkesir’de binler cuma namazı için saf tuttu

Balıkesir’de Covid19 salgını nedeniyle ara verilen cuma ve vakit namazları bugün kılınan cuma namazı ile birlikte başladı. Covid19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı için saf tuttu. Cuma namazında ilk sünnet ve farz namazları kılınırken, tespih çekimi ise yapılmadı. Namaza katılanlardan son sünnetin kılınması ve tespih çekiminin evlerde yapılması istendi. İl genelinde cami avluları, okul bahçeleri, stadyumları, deniz kenarındaki meydanlar, kapalı pazar yerlerinde kılınan cuma namazında okunan hutbede Covid19 tedbirlerine uyulması ve İstanbul’un Fethi işlendi. Cuma namazında yapılan dualarda Covid19’un sona ermesi için dualar da edildi.
Balıkesir merkezde Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınırken, Bandırma’da deniz kenarındaki ilçe meydanında, Dursunbey’de Mezarlık yanındaki alanda ve ilçe meydanında, Gönen’de kapalı pazar yerinde, Erdek’te stadyumda, Sındırgı’da ise kapalı pazaryerinde ve Şerif Paşa Camisi avlusunda, Manyas’ta yaşanan yağış nedeniyle cuma namazı Çarşı Camisi'nde kılındı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı cemaatle birlikte cuma namazını Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı. Cuma namazı öncesinde emniyet güçleri ve zabıtalar namaz kılmak için gelenlere seccadelerinin yanlarında olup olmadıklarını sordu. Camilere yakın meydanlarda kılınan cuma namazı öncesinde şadırvanlarda abdest alınmasına izin verilmedi. Cami dışında kılınan namazlarda hutbenin okunması için masa ve özel olarak hazırlanan basamaklar minber olarak kullanıldı.

Vali Yazıcı: “Vatandaşlarımız kurallara uyuyarak cuma namazlarını kılacak”
Cuma namazı öncesinde Vali Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra cuma namazımızı kılacağız inşallah. Bizim hem tarihi hem de sembol yapımız, her şeyimiz Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazını uzun bir aradan sonra kalabalık bir cemaatle kılacağız. Bütün kurallara uygun olarak burası dizayn edildi, komite gereğini yaptı. Vatandaşlarımız da kurallara uygun olarak hareket ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra camilerimizde cumaları inşallah kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm Türkiye’yi tatile bekliyoruz”
Pandemi sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Vali Yazıcı, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla da herkesi Edremit Körfezi’nde tatil yapmaya davet etti. Yazıcı, “Pandemi süreci inşallah tamamlanıyor. 1 Haziran’dan sonra bir takım kısıtlamalar kalkıyor, ilimizde de kalkacak. Ama tabi yeni normal süreç diye adlandırılan bölüm başlıyor. Biz aynı zamanda bir turizm şehriyiz. Körfez bölgesinde çok ciddi miktarda turizme hizmet eden tesislerimiz var. Buralarda yeni düzene uygun olarak iş yerlerimizin tedbirlerini almasını ve mutlaka ona göre hareket etmesini istiyoruz. Tabi bunu denetleyeceğiz de. Şunu da ifade etmek isterim ki insanlar yoruldu. Bu süreç birtakım sıkıntılara; evde kalma, dışarıya çıkmama gibi bir takım psikolojik sıkıntılar da yarattı sağlık problemlerinin yanında. Herkesi körfeze bekliyoruz. Özellikle Türkiye’nin her yerinden insanı bizim Kaz Dağları’na, körfez bölgemize tatil yapmaya bekliyoruz. Ekonomimiz, ticaretimiz de canlansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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