Savaştepe'de kök kenevir operasyonu

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri kök kenevir yetiştiren bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Savaştepe İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.D. isimli şüphelinin kenevir ekimi yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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