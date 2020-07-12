Balıkesir'de deprem

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Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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