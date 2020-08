Korona virüsü yenen doktor süreci anlattı

Balıkesir’de Atatürk Şehir Hastanesinde hastalarını tedavi ederken Covid19 virüsü kaparak, korona virüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık 3 hafta entübe olarak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde Covid19’u yenen Dr. Volkan Yarar, hastalığını ve yaşanan süreci anlattı.

Hastanede görev yaparken Covid19 pandemi hastalığına yakalanan ve bir süre Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gördükten sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Dr. Volkan Yarar yoğun bakım servisinde entübe vaziyette yaklaşık olarak 3 hafta tedavi gördükten sonra iyileşerek alkışlar arasında taburcu edildi. Balıkesir Şehir Hastanesinde sağlık personelinin alkışları arasında karşılanan Dr. Yarar, tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı. Dr. Yarar, "Nisan ayında hastanemizde kanser tanısı ile yatan hemşire hanımın tedavisi sırasında Covid'e yakalandım. Tedavi sürecim diğer arkadaşlarıma göre biraz farklı seyretti. Hastalığı olabilecek en ağır bir şekilde geçirdim. Öncelikle bir servis süreci. Ondan sonra 9 Eylül Üniversitesine sevk edildim. Orada serviste kötüleşmem üzerine yoğun bakıma alındım. Yoğun bakımda 3 hafta kaldım. Tedavi sürecimin 3 haftalık tedavi sürecimin 2 haftası solunum cihazına bağlı entübe olarak geçti. Olabilecek en kötü organ yetmezlikleri gelişti. Çok şükür sevenlerimizin duaları ile oradaki hocalarımızın özellikle başta Necati Hocamız, hocalarımız ve yoğun bakım ekibinin çabaları ile hayata tutundum bir şekilde. Oradaki tedavim tamamlandıktan sonra hastanemize sevk edildim. 2 hafta fizik tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Hastalığımın üzerinde neredeyse 3 ay geçti. Bir takım işlevleri ancak yeni yeni kazanıyorum. Hastalığımı maalesef hala atlatmış değilim. Çabuk yorulmam, hareket ve nefes darlığım ağır işlerde devam ediyor. Hastalığı yüzde yüz atlamış değilim. Kontrollerinde de akciğerim filmlerim eski haline hala dönmüş değil" şeklinde konuştu.



"Halkımızın yüzde 50’den fazlası maalesef kurallara uymuyor"

Dr. Yarar, şöyle devam etti: "Demek istediğim 3 aylık sürece rağmen bu hastalığın bu izi hala var. Kalıcı bir şey olup olmayacağını zaman gösterecek. 41 yaşındayım. Sigara içmiyorum. Kötü alışkanlığım yok buna rağmen bu hastalığı en kötü şekilde geçirdim. Genç vatandaşlarımız bize bir şey olmaz mantığı ile maalesef duyarsız bir şekilde maskesiz sosyal mesafeye uymaksızın hayatlarını idame ediyorlar. Ekonomik kaygılarla birçok açılmaması gereken tesis açıldı. Turizm hiçbir şey yokmuş gibi sahiller ana baba günü gibi kalabalık. Yine bayram süreci buna katkıda bulundu. Sürekli tekrarlanıyor ama maske, hijyen ve sosyal mesafe deniyor ama bunlar sözde kalıyor. Toplumumuzun yüzde 50’si maalesef uymuyor ve ciddi bir hastalık olarak görmüyor. Hastalık o kadar yıpratıcı ki hastalığa kapıldığınız andan itibaren tek kişilik odada izole ediliyorsunuz. Yalnız kalıyorsunuz. Orada yaşadığınız ilk duygu yalnızlık duygusu, ölüm korkusu, ailenize ne olacak, 'acaba onlara da hastalık bulaştı mı?' Daha ilerleyen süreçte nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve gittikçe bilinç kaybı ve yoğum bakım süreci olarak ilerliyor maalesef. Yoğun bakımda da solunum cihazına yoğun bakım uzmanı olarak, olabilecek her şeyi bilmem olumsuz bir süreç yaşamama sebep oldu. Zaten yoğun bakım hastaları kritik hastalar bu hastalık çoklu bilinmeyen bir hastalık. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Hala tam olarak tedavisi bulunmuş değil. Aşı çıkmış değil. Aşı çıktı denilse de ne kadar başarılı ve efektik olacağı belli değil. O yüzden bu koruyucu önlemlere devam etmezsek şu an yüzde yüz tedavisi olmayan bu hastalıktan mağdur olacak. Biz sağlık personeli olarak taşın altına elimizi koyarken, tüm vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz açıkçası."



"Pandemi sürecinde 5657 sağlık personeli hayatını kaybetti"

Balıkesir Tabip Odasının düzenlediği toplantıda Başkan Necdet Uçan ise rakamlara ilişkin bilgi verdi. Uçan, "Balıkesir'de kurulan il pandemi kurulunda yer almadık ama Vali ile konuştuktan sonra Balıkesir Tabip Odası, Diş Hekimler Odası ve Eczacılar Odası da İl Pandemi kurulunda yer aldı. Pandemi izleme kurulunda görev yapan arkadaşlarımız yer alıyor. Son 3 günde maalesef Türkiye'de 4 hekim arkadaşımızı kaybettik. Durum bu anlamda iyi gözükmüyor. Pandemi sürecinde 5657 sağlık personeli hayatını kaybetti" dedi.

