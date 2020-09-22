Şanlıurfa'da Sındırgı Yağcibedir halıları tanıtıldı

Balıkesir'in dünyaca meşhur Yağcıbedir halıları Şanlıurfa'da düzenlenen TÜBİTAK Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursunda kursiyerlere tanıtıldı.

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programi kapsamında desteklenen ve genç bilim insanlarına yönelik olan Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursu Şanlıurfa'da başladı. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hasan Akan'in yaptığı projeye Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selami de görev aldı. Kurs esnasında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin meşhur Yağcıbedir halıları da tanıtıldı. Prof. Dr. Fatih Satıl ve yüksek lisans öğrencisi Gökhan Tanaydın tarafından Yağcıbedir halılarının renklerinin hangi bitkilerden elde edildiği, desenlerin anlamları halkında kursiyerlere bilgi verildi. Yağcıbedir halıları davetlilerin dikkatini çekti. Tübitak tarafından desteklenen faaliyete Türkiye'nin 20 farklı şehrinden genç bilim adamları katıldı.

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