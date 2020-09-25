Burhaniye’de otomobil yol kenarına uçtu: 4 yaralı

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– Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yol kenarına uçan araçtaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Öğretmenler Mahallesi E87 karayolu Kocaseyit Caddesi'nde meydana geldi. Adem A. idaresindeki Subaru marka 06 BF 6650 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metrelik yol kenarına uçtu ve ters döndü. Hurdaya dönen araç içinde bulunan biri çocuk 4 kişi sıkıştıkları yerden Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartıldı. Çıkartılan aynı aileden yaralılar Adem A. ile yanında bulunan Ömer Muhtar A,, Gülay A. ve Ali Çınar A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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