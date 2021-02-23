Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Manyas’ın kırsal Erecek mahallesinde şahsa ait tarlada bulunan trafodan kablo çalarken jandarma tarafından yakalandı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında park edilmiş vaziyette duran 67 ED 982 plakalı araçtan şüphelenen devriye personeli aracın yanına gittiği esnada Şüpheli İ. G isimli şahıs aracın yaklaşık 10 metre ilerisinde Mehmet Çetin’e ait özel mülkiyette trafonun kablolarını çalmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından fark edilmesi üzerine şüpheli İ. G isimli şahıs ormanlık araziye kaçtığı, yapılan takipte şahıs olay yerinin yaklaşık 1,5 km. Uzaklığında jandarma tarafından yakalandığı belirtildi. Olayda kullanılan bir adet boru anahtarı, bir adet çekiç, bir adet demir makası, bir adet pense, bir adet demir kesme testeresi ve bir adet spiral makinesine el konulduğu, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatı doğrultusunda tahkikata başlandığı açıklandı.

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