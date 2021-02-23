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Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın projesine destek olarak, vahşi yaşam alanındaki hayvanları besledi

İHA

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Can Dostlar Yaşasın projesine destek olarak, vahşi yaşam alanındaki hayvanları besledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan 'Can Dostlar Yaşasın' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçe yönetimi ile birlikte sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
İlçenin farklı noktalarında oluşturulan kedi ve köpek beslenme noktalarının sayısı artmaya devam ederken, Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek proje hakkında ilçe başkanı Ekrem Umutlu'dan detaylı bilgi aldı.
Canbey, projeye katkı sağlamak amacıyla, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kazdağları'nın Hanlar mevkiine gitti. Halen yoğun kar örtüsüyle kaplı vahşi yaşam alanında yaşam mücadelesi veren hayvanlara ulaşan Canbey, beraberinde getirdiği mama ve gıda maddelerini doğaya bıraktı. Bazı köpekleri elleriyle besleyen Milletvekili Canbey, "İlçe Başkanlığımızın başlattığı bu sosyal sorumluluk projesi, siyaset üstü bir çalışmadır. 7'den 70'e herkesin destek olması gereken bu projeye bizler de elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Zorlu kış aylarında can dostlarımızı unutmayalım" dedi.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise, "Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey'e projemize sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Mustafa Canbey ve beraberindekiler, Çanakkale il sınırına kadar ilerleyerek karla kaplı alanlara gıda maddeleri bıraktıktan sonra bölgede piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

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