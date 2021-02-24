Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde 22 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitl,i suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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