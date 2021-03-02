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Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı

İHA

Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 01.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.
Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 17 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek ele geçirildi.

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