Akçay Hizmet binası kamulaştırıldı Başkan Arslan’dan Cahit İnceoğlu’ya vefa

Balıkesir Edremit Belediyesi’nin kiralık olan Akçay Mahallesi’nde ki hizmet binası kamulaştırılarak belediye mülkü haline getirildi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Akçay’ın öz malı artık Akçaylılar’ın olmuştur. Rahmetli Cahit İnceoğlu başkanın ansını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Edremit’in Akçay Mahallesi’nde daha önce Akçay Belediyesi olarak günümüzde ise Edremit Belediyesi Akçay Şubesi olarak hizmet veren 1171 ada 418 parseldeki bin 83 m2 yüzölçümüne sahip bina Edremit Belediyesi tarafından 2 milyon 673 bin 833 lira 45 kuruş bedelle kamulaştırılarak belediyenin kendi mülkü oldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Akçay Belediyesi’nin kurulmasından sonra rahmetli Cahit İnceoğlu başkan tarafından 2006 yılında Akçay Belediyesi’ne kazandırılan ancak günün koşulları gereği cüzi bir kira bedeli ile kullanılan Akçay hizmet binamız artık Akçay halkının öz malı olmuştur. Bu vesile ile Akçay’ın kurucu kurucu Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'nu rahmetle anıyorum. Anısını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

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