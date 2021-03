Demlikten gelen dostluk

Balıkesir’de hafta içi 21:0005:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber evde hazırladığı çayı alıp elektrikli bisikletiyle soğukta görev yapan polislere çay yardımında bulunan Murat Çelik, taşıtıyla kaza yapmasına rağmen yaptığı yardımları eksik etmedi.

Küresel çapta etkisini gösterdiği gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını sebebiyle hafta içi 21:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağında görev başında olan polislere elektrikli bisikletiyle her türlü hava koşulunda üşümemeleri için çay götürüp yardımda bulunan Murat Çelik, polislerin soğukta durmalarına içinin el vermediğini belirtti. Balıkesir’de bir fabrikada çalışan ve iş çıkışında boşta kalan vakitlerinde polislere çay götüren Murat Çelik, kendisine şehrin her kesiminden insanın da çay dağıtmasında yardımcı olduğunu belirtti. Balıkesir’de geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışında da elektrikli bisikletiyle çay dağıtmaya çıkan Murat Çelik, talihsiz kaza yaşadığını, yardımlarla elektrikli bisikletini tamir ettirerek tekrardan çay dağıtmaya başladığını ifade etti. Murat Çelik, yaptığı bu davranışla da birçok polisle sıcak bir dostluk yakalarken çevreden de büyük takdir topluyor.



“Soğukta durmalarına içim el vermiyor”

Özel bir fabrikada çalışan ve yaklaşık 2 aydır iş çıkışı polislere çay götürdüğünü ifade eden Murat Çelik “Burada bulunan esnaflar da ufak tefek yardımlarda bulunarak bana destek oldu. Gücümün yettiği kadar her akşam onlara çay götürüyorum. Çünkü sonuçta onlar bizim memurumuz üşümesinler. Benim de soğukta durmalarına içim el vermiyor açıkçası. Uzun bir süredir de tek başıma böyle bir şey yapıyorum” şeklinde konuştu.



Kaza yaptı, yardımları eksik etmedi”

Elektrikli bisikletiyle çay dağıtırken karlı havanın etkisiyle kaza yapan Murat Çelik, bozulan elektrikli bisikletini de yardımlarla yaptırdığını ve çayını tekrardan dağıtmaya devam ettiğini dile getirdi. Murat Çelik konuşmasının devamında “Elektrikli bisikletim var benim. Bu kar yağdığı zaman düştüm ve bir kaza yaptım. O kazadan sonra belediyeden ve polis memuru bir arkadaşımız vardı onun da ismini vermek istemiyorum onunla beraber elektrikli bisikletimi yaptırdık. Ondan sonra da polislerimize çay götürmeye devam ediyorum. Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapılan yerlere benim gücümün yettiği kadar yardımlar etmeyi düşünüyorum. Bu yaptığım yardımdan dolayı da kimseden maddi ve manevi destek almıyorum. Çünkü ben kendi isteğimle böyle bir şey yapıyorum. Belediye ve birkaç esnafa da buradan teşekkür etmek istiyorum onlar da ara ara çay, şeker ve bardak yardımlarında bulunuyorlar” dedi.



“Kötü duyumlar alıyorum, bu beni üzüyor”

Polislere yaptığı çay yardımlarından dolayı duyduğu hoş olmayan cümlelerden üzüldüğünü dile getiren Murat Çelik “Bazı uygulama noktalarımız var burada ben görüyorum ve üzülüyorum açıkçası. Benim kulağıma da bazen hoş olmayan cümleler geliyor. Niye yapıyorsun, neden yapıyorsun diyorlar. Bu çalışan arkadaşlarımız bizim devletimizin polisi ve bende Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım. Ben bunu da vatandaş olarak yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Murat Çelik, yaptığı konuşmasını sonlandırmadan önce korona virüs salgınına da dikkat çekerek şu şekilde konuştu “Yasaklar konusunda da vatandaşlarımızın daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Dikkat edelim ki bir an önce kurtulalım bu virüsten. Dikkat etmezsek kurtulmamız zor.”

