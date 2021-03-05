AK Parti Erdek İlçe Başkanı Yangal korona virüsten hayatını kaybetti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal (61), korona virüse yenildi.

29 Ocak günü Covid19 teşhisi konulan Yangal, kısa bir süre evinde tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi’ne, ardından da Balıkesir Atatürk Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 Şubat'tan beri Balıkesir Atatürk Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Yangal, burada yaşamını yitirdi. Yangal’ın annesi de, oğlunun Balıkesir’deki hastaneye yatmasından on gün sonra vefat etmişti. Evli ve iki çocuk babası Yangal, aynı zamanda Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim kurulu üyeliği yapıyordu.

Kudret Yangal, 2 Mart 2020’de, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı görevine getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.