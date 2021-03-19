Balıkesir merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cezaevlerindeki PKK/KCK'lılara finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye hükümlü ve tutuklulara

finans sağlayan şüphelilere yönelik, Balıkesir ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Saat 07.00´de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na getirilerek, sorguya alındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-19 15:06:43



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