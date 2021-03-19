Erdek'te otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

ABD'nin 18 yıl önce "demokrasi ve istikrar" vaadiyle başlattığı Irak işgalinden geriye yıkım, kan ve kaos kaldı

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hükümet Caddesi'nde ilerlemekte olan İsa Dindar’ın kullandığı 45 ZP 317 plakalı otomobil, yaya Uğur Çıvgın’a çarptı. Uğur Çıvgın acılar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 112 ekibi yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Uğur Çıvgın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.