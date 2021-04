Bandırma'da her gün 1000 kişi aşılanıyor Vatandaşlar tercihen Biontech ya da Sinovac aşısı olabiliyor Aşı stoklarında sorun yok

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görülen mutasyonlu virüs ve vaka artışları her geçen gün ciddiyetini korurken, aşılama çalışmaları da hız kesmiyor.

Bandırma'da ve çevre ilçelerde son iki haftadır tespit edilen vaka artışları ve mutasyonlu virüs kaynaklı hızlı bulaş ciddiyetini koruyor. Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiği 160 bin nüfuslu ilçede her gün ortalama bin dolayında vatandaş aşı oluyor. Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma’daki aşılama süreçleri ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Doğan; “Şehrimizde aşılamamız Türkiye ortalamalarının üstünde bir şekilde devam ediyor. Vaka sayılarımız yüksek ama aşılama hızımızı düşürmüyoruz” dedi.



İsteyen vatandaşlar Biontech aşısı da olabiliyor

Alman Pfizer ve Biontech firmaları tarafından mRNA teknolojisine göre ortak olarak üretilen Biontech aşısı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gönderilmişti. Başkan Doğan, Bandırma'da da isteyen vatandaşların Biontech aşısı olabileceklerini belirtti. Doğan; "Belirli saklama koşullarının sadece hastanemizde oluştuğu Biontech aşısı 2 poliklinik ile günlük randevu alan 136 vatandaşımıza uygulanıyor. Eksi 70 derece transfer koşullarında önce eksi 20 dereceye düşürülüp daha sonra da aşılama aşamasında artı 2 derecede muhafaza edilen Biontech aşısının Flakonun içinde 6 doz bulunmaktadır. Yani Biontech aşısının kutusu açıldığı an 6 kişinin orada hazır olması gerekiyor. Koşulları biraz zahmetli olan Biontech aşısı zayi olmaması için günlük aralıklı randevu sisteminde 136 hastaya uygulanabiliyor" dedi.

Doğan, “Aşılama süreci başladığından beri gerek İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, gerekse Eğitim Araştırma Hastanemiz bu konuda titizlikle çalışıyor ve süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Aşılama Takviminde yaş aralıkları açıldığı gün vatandaşlarımız MHRS Sisteminden randevularını alıp ve 12 gün içinde aşısını oluyor. Kesinlikle 1. doz aşılamada uzun süre bekleme söz konusu değil Ancak bilindiği üzere 2. doz aşılama için belli bir süre beklemek gerekiyor” dedi.



Bandırma'da günlük en az 1000 kişi aşı oluyor

Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Bandırma'da günde 1000 kişinin ortalama aşı olduğunu ifade eden Doğan; "Aşılanma takviminin ilk günlerinde 2000’leri bulan günlük aşı sayımız, o yaş grubunda aşı randevusu alan vatandaşlarımızın azalması ile birlikte düşüşe geçmişti. Ancak Sağlık Bakanlığımızın belirlediği Aşı Takviminde yeni açılan yaş gruplarımız ile birlikte Bandırma’da ortalama 1000 vatandaşımız aşısını günlerce sıra beklemeden sorunsuzca yaptırabiliyor. Aşı Takviminde açılan her yeni yaş aralığı ile birlikte Bandırma’da aşılanma çok hızlı bir şekilde ve aksamadan devam ediyor. Yeni yaş aralığı da açıldığında yine hiçbir vatandaşımız günlerce sıra beklemeden aşısını olabilir. Aşı stokumuz ya da personel sayımız ile ilgili hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu.

