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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Bandırmaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 21 kazandı.

Maçtan dakikalar
6. dakikada Taşkın Çalış’ın korner atışında Ruben Rayos Serna topu ters bir vuruşla kendi kalesine attı. 10
9. dakikada Bandırmaspor atağında Yonattan Del Valle’nin ortaladığı topa Doğan Can topu ağlarla buluştu. 11
17. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Hakan Bilgiç’in ceza sahası içine ortaladığı topa Ruben Rayos Serna’nın sert şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada kazanılan serbest atışı Taşkın Çalış kullandı ceza sahasına gelen ortaya İshak Çakmak’ın kafa şutu az farkla kornere çıktı.
35. dakikada Serna’nın kullandığı korner atışına Doğan Can’ın kafa şutunu Kaleci Atilla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.
53. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Cumali Bişi yaklaşık 23 metreden attığı sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.
54. dakikada ani gelişen Bandırmspor atağında Del Valle’nin çıkardığı ortaya Serna gelişine sert şutu az farkla direğin dibinden auta çıktı.
64. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Muhammed Enes çalımlarla ceza sahasına girdi. Gökay’ın faulü sonrası Hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arb Manaj kaleci Gökhan'ı ters köşeye yatırdı. 21
73. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Torje’nin pası ile buluşan Serna topu auta atarak, Bandırmaspor’u mutlak golden etti.

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Orkun Aktaş xxx, Ata Yıldırım xxx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Mert Örnek xx (Mahatma Otoo dk. 76 ?), Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Arb Manaj xxx (Roman Bezjak dk. 70 x), Cemal Kızılateş xx (David Deniz Kılınç dk. 70 x), Enes İslam İlkin xxx, Doğa İşeri x (Oğuzhan Çapar dk. 46 x), Taşkın Çalış xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Abdulkadir Özgen dk. 84 ?), Cumali Bişi xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Oğuz Han Aynaoğlu, Hasan Özkan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Abdurrahim Dursun xx (Mickael Pote dk. 80 ?), Berat Satılmış xx (Gabriel Torje dk. 65 x), İshak Çakmak xx (Erkan Taşkıran dk. 80 ?), Michel Landel xx, Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonattan Del Valle xx, Gökhan Güney xx
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Ali Serçek, Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran, Taha Yalçıner
Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri
Goller: Ruben Rayos Serna (dk. 6 k.k.), Arb Manaj (dk. 64 pen.) (Balıkesirspor), Doğan Can (dk. 9) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Doğa İşeri, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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