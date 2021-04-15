Dursunbey OSB’de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen alt yapı çalışmaları öncesi İlk fabrikanın temelleri atıldı. Faaliyete geçecek olan ikinci ve üçüncü fabrikanın da hafriyat çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın Dursunbey’de yaşanan işsizlik ve göç sorununu engellemek amacı ile projelendirdiği OSB’de, bu yıl içerisinde faaliyete başlaması planlanan ilk fabrikanın temelleri atıldı. Temel kazımı için hafriyat çalışmaları tamamlanan Erdil Akü ve Otomotiv San. Tic. ltd. Şti isimli firma, prefabrik olarak inşa edeceği fabrikanın yapımına başladı.

Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarını ve yatırımları yakından takip eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, pandemi sebebi ile temel atma töreni gerçekleştirmediklerini, Erdil Akü firmasının aile arasında düzenlediği tören ile fabrikanın temelinin atıldığı müjdesini verdi. Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada; “Organize Sanayi Bölgemiz için ilk başvuran firmalardan birisi olan Erdil Akünün temellerini attık. Tabi gönlümüz isterdi ki daha geniş katılımlı bir şekilde burada bir temel atma töreni gerçekleştirmekti. Fakat pandemi şartları buna müsaade etmedi. OSB’mizde 50 parselimiz var. Şu ana kadar 23 firmaya parsel tahsisi yaptık. Erdil Akü inşaata başladı. Ayrıca iki firma da hafriyatını devam ettiriyor. Çok yakın zamanda onlarda inşaatlarına başlayacaklar. Burada görmüş olduğunuz gibi temel betonları atılıyor. Soketleri yapılıyor. İnşallah prefabrik olarak 4 ya da 5 ay içerisinde burada fabrikanın gövdesinin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Ben OSB’mize Erdil Akü’ye ve İlçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Dursunbey OSB’de yaklaşık 28 bin metrekarelik alana kurulan Erdil Akü ve Otomotiv San. Tic. ltd. Şti, ilk etapta yaklaşık 100 kişiye iş imkânı sunacak.

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