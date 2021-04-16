Burhaniye’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, “Umuda Kapı Açıyorum. Hayata Tutunuyorum” projesi kapsamanda yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, valilik öncülüğünde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlçe de uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları görüşüldü. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Kıra, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Devlet Hastanesi Başhekimi Hamit Çetin, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Tarım müdürü Muhsin Pala, İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Fethi Bilge, Burhaniye Cezaevi Müdürü Nuri Ünal ve Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman katıldı

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