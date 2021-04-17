Marmara ve Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren 'toz taşınımı' bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Marmara ve Balıkesir ili için gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji toz taşımının 'Başlama zamanı 18.04.2021 00:00 Bitiş 18.04.2021 21:00' olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.