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Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: "Herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı" Güvenlik çalışanı ve Eczacı deprem anını anlattı

İHA

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: "Herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı" Güvenlik çalışanı ve Eczacı deprem anını anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, depremden dolayı herhangi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkez üssü Sinandede kırsal mahallesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, Manisa ve İzmir'in belli noktalarında hissedilirken, ilçede yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Sındırgı Belediyesi'nde güvenlik sorumlusu olarak çalışan Muammer Ay, "Güvenlik noktada küt diye bir ses ve çatırdı geldi. Monitörler sallandı. Olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum, bir ihbar da almadık" dedi. İlçede Eczacılık yapan Zeki Karaman, "Depremi hissettik, raflarımız sallandı. 23 saniye kuvvetli oldu" dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ise herhangi bir hasar olmadığını söyledi. Başkan Yavaş, "Sındırgımızda 4 şiddetinde bir deprem oldu. Halkımızda korku ve endişeye yol açtı. Herhangi bir olumsuzluk, hasar yada can kaybı söz konusu değildir. Panik yapılacak bir durum söz konusu değildir. Rabbim afetlerden korusun inşallah" dedi.

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