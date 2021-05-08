Edremit Körfezi'nde pazar yerleri sıkı denetimler altında açıldı

Balıkesir’in körfez ilçelerinde Pazar yerleri sıkı denetimler ile kuruldu. Pazar yerlerinde sadece sebze, meyve ve fidan satışına izin verildi

Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde pazarlar saat 10.00’da kontrollü bir şekilde açıldı. Pazar yerlerine belirli sayıta kişi HES kontrolü ve hijyen noktalarından geçerek alındı. Pazarlarda sadece sebze meyve ve fidan satışına izin verildi.

Havran Kaymakam Enver Özderin, yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeliyle tam kapanma döneminde kurulan halk pazarını gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Özerdin alınan tedbirlere uyma konusunda her türlü gayreti göstermeleri isteyerek, sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve hijyen kurallarına göre hareket edilmesi konularında hatırlatmalarda bulundu.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer’de “Pazar yerimizin giriş ve çıkışlarına hijyen noktaları oluşturduk. Esnaflarımızın arasında 3 metre mesafe kuralını uyguladık. Pazarcı esnafımıza maske dağıtımı yaptık. Havran pazarında sadece sebze, meyve ve fidan satışına izin verildi. Havran Belediyesi Zabıta ekipleri, Polisimiz ve oda personelimiz uyum içinde alınan tedbirlerin uygulanması için yoğun bir mesai harcadı. Ayrıca Kaymakamımız Enver Özerdin ile Pazar yerinde denetimler gerçekleştirdik” dedi.

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