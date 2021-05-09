Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

DHA

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son 1 haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 3 lastik bot içindeki ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 ve 30 Nisan tarihleri ile 4 Mayıs günü Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 102 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin kurtarılma anlarına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı. 
Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu lastik botun üzerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anları yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-05-09 15:21:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü 
YEREL HABERLER Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü 
Traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç hayatını ...
Çamlık Şehitler Camisi, Kadir Gecesi’nde hizmete alındı
YEREL HABERLER Çamlık Şehitler Camisi, Kadir Gecesi’nde hizmete ...
Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı´nda kuluçka heyecanı
YEREL HABERLER Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı´nda kuluçka heyecanı
Pazaryeri genelgesi sonrası denetimler arttı
YEREL HABERLER Pazaryeri genelgesi sonrası denetimler arttı
Edremit Körfezi'nde pazar yerleri sıkı denetimler altında açıldı
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde pazar yerleri sıkı denetimler ...
Ayvalık’ta halk pazaryerlerine koştu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta halk pazaryerlerine koştu
“Senin Faturan”a siyasi partilerden destek
YEREL HABERLER “Senin Faturan”a siyasi partilerden destek
Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
YEREL HABERLER Karesi'de denetimler yetersiz kaldı
Manyas’ta pazar erken saatte boşaldı
YEREL HABERLER Manyas’ta pazar erken saatte boşaldı
Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha
Çaygören Barajı yüzde 99 doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Çaygören Barajı yüzde 99 doluluk oranına ulaştı
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (4)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 ...
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (3)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 ...
Bakan Pakdemirli Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret ...
AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama Uzun Süredir üzerinde çalışılan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının en geç yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı
YEREL HABERLER AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli ...
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Jandarmadan bin 606 motosiklet ve traktöre denetleme
YEREL HABERLER Jandarmadan bin 606 motosiklet ve traktöre denetleme
Balıkesir'de jandarma 23 aranan şahsı göz altına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 23 aranan şahsı göz altına aldı
Engelliler Haftası “engellisiz” kutlanılacak
YEREL HABERLER Engelliler Haftası “engellisiz” kutlanılacak
Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar ...
Projelerini Bakan Pakdemirli'ye anlattılar
YEREL HABERLER Projelerini Bakan Pakdemirli'ye anlattılar
Bakan Pakdemirli'den BANÜ'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den BANÜ'ye ziyaret