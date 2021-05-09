Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, son 1 haftada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 3 lastik bot içindeki ölüme terk edilen toplam 102 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 ve 30 Nisan tarihleri ile 4 Mayıs günü Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 102 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin kurtarılma anlarına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, göçmenlerin bulunduğu lastik botun üzerine giden Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından geri püskürtülme anları ve kaçakların kurtarılma anları yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-09 15:21:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.