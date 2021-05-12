Balıkesir'de polisten 21 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve 16 uyuşturucu şüphelisini gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Gömeç, Savaştepe ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.
Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 9 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Savaştepe İlçelerinde 16 şüpheli şahsı yakalanmış, 5 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 0,50 gram metamfetamin, bin 477 adet sentetik ecza hap, 40,90 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 bin 155 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet dolu kartuş ele geçirildi.
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