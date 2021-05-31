Erdek’te kumsal alanların temizlenmesine başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaz sezonuna yaklaştığımız bugünlerde Erdek’te kumsallar temizliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek kumsal alanlarla gerçekleştirilecek temizleme çalışmaları Kurbağalı Dere’deki kumsal alanının temizlenmesiyle başladı. Ekiplerin Kurbağalı Dere’deki kumsalın temizlenmesini bitirmesiyle çalışmalar Çuğra Bölgesi kumsal alanın temizlenmesiyle devam edecek. Erdek Kurbağalı Dere ve Çuğra Bölgesi kumsal alanların temizlenme çalışmalarının tamamlanmasıyla, ekipler Ocaklar, Narlı, Turan ve Ormanlı kırsal mahallelerdeki kumsal alanlarda temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek tatilcilere temiz kumsal alanlarda denize girebilmelerini sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.