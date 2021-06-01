Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

ErdekBandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

ErdekBandırma hattında yolcu taşıma ücretine yaz fırsat bilinip zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. bünyesinde ErdekBandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi midibüslerin de sivil yolcu ücreti 7 lira 75 liradan 10 liraya yükseldi. Öğrenci ve 65 yaş yukarı vatandaşlar ise 7 lira ücret ödeyecek.

ErdekBandırma hattı toplu yolcu taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifesi; ErdekBandırma arası 10 TL, ErdekDüzler arası (kahvehaneler) 5 lira 50 TL, ErdekTatlısu arası (yol ayrımı) 7 lira 50 TL, DüzlerBandırma arası 7 lira 50 TL, ÇeltikçiBandırma arası 10 TL ve ErdekBandırma arası (öğrenci ile 65 yaş ve üzeri) 7 TL olarak belirlendi.

ErdekBandırma hattı toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası, vatandaşlar yüzde 29 oranındaki ücret artışına tepkilerini dile getirdi.

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