Öğretmenler 10 yabancı ortakla, dünyada müziği yakaladı

İngilizce olarak yürütülen ve aralık ayında başlatılan uluslararası eTwinning projesi "Catch The Music (Müziği Yakala)" Avrupa'dan tam 7 farklı ülke 10 yabancı ortağın katılımıyla yapıldı.

Türkiye'den faklı illerdeki 9 öğretmenin katılım sağladığı projede müzik ve İngilizce bir araya getirilerek öğrenciler için pandemi döneminin olumsuz etkilerini uzaklaştıracak ve onları her yönden geliştirecek birçok etkinlik yapıldı. Projede olan ülkeler; Türkiye’den 9, Litvanya’dan 2, Gürcistan’dan 2, Romanya’dan 2, İspanya, Yunanistan, Malta, Sırbistan’dan 1 okul yer aldı. Projenin amacı; farklı yaş gruplarını müzik, İngilizce ve akran eğitimi ile buluşturmak, farklı konuları müzikle tartışmak. İngilizceyle çocukların kültür dünyalarını zenginleştirmek, müziğin dilini kullanarak farklı kültürlerle konuşmak ve kendimizi müzikle ifade etmek olarak açıklandı.

Daha önce öğrencilerini yurt dışında 6 ülkeye götüren (Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda, Belçika), 2016 yılı Yetenek Sizsiniz yarışmasında grubu “Hayatın Ritmini Yakala” ritim grubuyla şampiyon olan ve 628 konser veren, pandemi sürecinde “Uzaktan Orkestra” kuran proje ortaklarından BalıkesirKepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen; “bu projeyle farklı kültürlerdeki öğrencilerin bir araya gelmesini, kültür dünyalarının zenginleşmesini sağladık. Pandemi sürecinde öğrencilerin hayatına renk katan projemizle müziği her yönden yakaladık ve hayatımıza kattık. Gerek ritimle gerek beden perküsyonuyla gerek diğer ortak çalışmalarımızla. Dolu dolu ve her yönden faydalı bir proje oldu. Ortaklarımızla ve öğrencilerimizle çok güzel etkinlikler yaptık” dedi.

Projede yapılan etkinlikler;

Projemizin Özgün Müziği, Proje Tanıtım Panosu, eGüvenlik Oyunu, eGüvenlik Şarkımız, Proje Ortakları Tanıtım Videosu, Logo Çalışmaları, Öğrenci Ön Testleri, Öğretmen Ön Anketi, "Müziği Yakala" deyince aklınıza ne geliyor? ve Her Beden Çalar ( Pembe PanterVücut Perküsyon ), Mutlu eTwinning Günü, Öğrenci Yarışması, Öğrenci yarışması canlı yayın, Öğrencilerin Proje Son Anketleri ve İngilizce Sözlük etkinlikleri yapıldı.

